» رأي غير متوقع لـ"ياسمين صبري" في برنامج رامز جلال

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رامز جلال

ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر.

و وجهت "ياسمين" رسالة لـ"رامز" عبر حسابها بـ"تويتر" : ""إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده".

وتابعت ياسمين بجملة رامز الشهيرة، التي يقولها في نهاية كل حلقة: "قوليلي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟".

ورد رامز على "ياسمين" قائلا: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الر مضانية، بس إيه رايك في لون شعري بجد؟".


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