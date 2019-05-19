بكري يرد على نداء الملك سلمان: نكون أو لا نكون

19 مايو 2019 - 06:12 ص

علق الكاتب والبرلماني مصطفى بكري على دعوة العاهل السعودي الملك سلمان لعقد قمتين إحداهما عربية والأخرى خليجية لمناقشة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة.



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في نهاية الشهر الجاري بمكة تستهدف وضع الجميع أمام مسئولياتهم في حماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية ضد دول الخليج ، هذه القمة هي اختبار جديد للأمة ، إما نكون أو لا نكون".



وأضاف: "مصر أعلنت عن موقفها الواضح في حماية الأمن الخليجي من أية تهديدات خارجية ، المطلوب وحدة كامل الموقف العربي".

دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين طارئتين خليجيه وعربيه في نهاية الشهر الجاري بمكه تستهدف وضع الجميع امام مسئولياتهم في حماية الأمن القومي العربي في مواجهةالتهديدات الايرانيه ضد دول الخليج ، هذه القمة هي اختبار جديد للأمة ، إمانكون اولانكون — مصطفى بكري (@BakryMP) May 18, 2019