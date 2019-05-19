نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

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رصدت لجنة حكومية معنية بالرقابة على الدراما التلفزيونية بمصر، السبت، نحو ألف مخالفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وتضمن تقرير أصدرته اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، تقييمًا للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات المحلية.
وأشار التقرير إلى رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، أبرزها إيحاءات جنسية وألفاظًا مبتذلة ومشاهد عنف وعدم احترام القانون وأخرى لا تحترم الهوية المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة.
وحصل مسلسلا "حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، و"طلقة حظ"، بطولة الفنان مصطفى خاطر على أفضل عملين خاليين من المخالفات، بينما تذيل مسلسل "هوجان" القائمة، وهو من بطولة محمد عادل إمام.
وتواجه اللجنة، منذ تشكيلها نهاية 2017؛ انتقادات وتهمًا بـ"فرض الوصاية على الفن والإبداع"، مقابل آراء مؤيدة لوضع معايير وضوابط للدراما التلفزيونية.
ويمثل رمضان في مصر الموسم الرئيسي لعرض الأعمال الدرامية الجديدة، وهو ما يثير انتقادات لما يعتبرها متابعون "ألفاظا وإحياءات غير لائقة تتزايد فيها عاما بعد آخر"، سيما وأن بث تلك الأعمال يتزامن مع الشهر الفضيل. 

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