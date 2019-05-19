«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

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الكونجرس

الاخوان المسلمين

الكيانات الارهابية

القيادات الهاربة

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام جماعة "الإخوان المسلمين"، إرسال وفد من قياداتها بالخارج إلى الولايات المتحدة، للقاء عدد من أعضاء الكونجرس في غضون الأيام المقبلة، لإقناعهم بالضغط على الرئيس دونالد ترامب لعدم اتخاذ قرار بإدراجها ضمن "الكيانات الإرهابية".

وأضافت المصادر، أن الزيارة تستهدف لقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس، الموالين للحزب الديمقراطي، في ظل حالة الارتباك والتخوف الذي تشهده جماعة الإخوان في الوقت الحالي.

وتأتي تلك الخطوة بعد من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، يعتزم تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال إن "قرار إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بالولايات المتحدة هو قرار رئاسي، وليس للكونجرس دخل فيه، ومن ثم إرسال وفد إخواني لأعضاء الكونجرس هي خطوة لا فائدة من ورائها ومحاولة بائسة للجماعة".

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف صادق، أنه "إذا كانت هناك نية حقيقة لدى الرئيس الأمريكي لإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، فإنه لن يستطيع أحد إثنائه عن القرار، وسيفعل ما بوسعه لتحقيق ذلك الهدف".

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أشار إلى أن "الكونجرس من الوارد أن يعترض على القرار ويبدي رفضه له، غير أن القرار في النهاية سيصدر من الرئاسة، ومن ثم "وفد الجماعة ذاهب للمنطقة الخطأ".

وتساءل: "هل جماعة الإخوان المسلمين حزب، أم أنها جماعة دولية؟"، مرجحًا أن القرار المحتمل "سيكون له تأُثيرات سلبية على الجماعة".

بدوره، قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، والقيادي الإخواني السابق، إن "الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس ترامب تميل إلى اتخاذ قرار إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب".

واعتبر أنه "إذا تم اتخاذ القرار فإنه سيكون غباءً سياسيًا من ترامب حيث ستسعى الجماعة إلى توظيفه لصالحها، لا سيما أن هناك جهات معارضة للقرار مثل البنتاجون والخارجية الأمريكية".

وأضاف الكتاتني لـ"المصريون"، أن "الجماعة تعتزم إرسال وفد منها للكونجرس لأن غالبية أعضائها لا يميل لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية".

وأوضح أن "الجماعة من الوارد أن ترفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية عقب اتخاذ القرار، وإذا حكمت المحكمة لصالحها فإنه سيكون حكمًا تاريخيًا يصب في صالح الجماعة".

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الحديث عن مساعي الإخوان للتواصل مع الكونجرس والدوائر الأمريكية لمواجهة قرار تصنيف الإخوان إرهابية يعنى إن الإدارة الأمريكية الحالية جادة في هذا الشأن".

وأكد أن "جماعة الِإخوان باتصالاتها وبعناصرها القريبة من مراكز صنع القرار هناك تأكدت من أن واشنطن عازمة على اتخاذ هذا القرار المهم".

وأشار إلى أن "تلك التصريحات تعكس أن القضية لا تزال قيد التداول والمناقشة، ويبدو هناك انقسام حولها لذلك تسعى الجماعة حاليًا لتقوية ودعم الطرف الرافض لتصنيف الجماعة إرهابية".


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