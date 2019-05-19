حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

19 مايو 2019 - 12:15 ص

علق مسؤولو "إف سي مصر"، على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن بيع النادي لمستثمر سعودي أسوة بتجربة بيراميدز.

ونفي مصدر مسؤول بشركة الكرة في نادي "إف سي مصر"، في تصريحات لموقع "Kooora " الرياضي، الأنباء التي ترددت مؤخرا عن بيع النادي لمستثمر للأمير السعودي الوليد بن طلال أسوة بتجربة بيراميدز الذي استحوذ عليه وزير الترفية السعودي تركي آل الشيخ.

وأكد المصدر، أن "إدارة النادي تعمل حاليا على تدعيم الفريق بما يليق مع وضعه الجديد في الدوري المصري الممتاز مع الظهور الأول له"، مضيفا أن "النادي يسعى للتعاقد مع عناصر مميزة لإنجاح تجربته في الدوري المصري، نافيا وجود أي نية لبيع النادي".

وصعد نادي مصر للدوري المصري لأول مرة في تاريخه هذا الموسم بعد تصدره المجموعة الثانية "القاهرة" تحت قيادة مدربه محمد صلاح.