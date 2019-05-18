حسن الخاتمة: وفاة مواطن أثناء رفعه أذان صلاة الفجر في المنوفية

18 مايو 2019 - 11:41 م

لقى الشيخ محمد ناصف والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ربه أثناء إقامته أذان صلاة فجر اليوم بمسجد النور وبالتحديد فى ترديد حى على الصلاة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة محمد ناصف عبد الغفار بمسجد النور بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء ترديده إقامة أذان صلاة فجر اليوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات