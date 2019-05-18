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محافظ كفرالشيخ: توريد 98 ألفا و348 طن أقماح للشون والصوامع بالمحافظة

قبلي وبحري

محافظ كفرالشيخ،
محافظ كفرالشيخ،

عصام الشربيني

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، توريد 98 ألف و348 طن و388كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأضاف المحافظ، الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22?. قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع

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