إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، بأنحاء الجسم فى حادث تصادم عدة سيارات بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع تصادم 3 سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو حمص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبيةن كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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