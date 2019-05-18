  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

داعية سلفي

داعية سلفي يطالب بنبش المقابر للبحث عن السحر.. وعالم أزهري يرد

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

السودان

"العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان

مانشستر سيتي

بالفيديو.. ثورة مشجع مانشستر سيتي ضد «صلاح»

السعودية

فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي

تركي آل الشيخ وحسام البدري

"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

صورة اغتصاب

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

باريس سان جيرمان يكتسح ديجون برباعية

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة

#

سرقة منزل لاعب كرة قدم شهير

#

باريس سان جيرمان على أبواب ربع نهائي أبطال أوروبا

#

سان جيرمان يحلق بعيدًا بقمة الدوري الفرنسي

باريس

المصريون

سان جيرمان

ديجون

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على ديجون، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب حديقة الإمراء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.

سجل رباعية باريس سان جيرمان انخيل دى ماريا، إدينسون كافانى وهدفين لكيليان مبابى فى الدقائق 3، 4، 36 و 56 من زمن المباراة.

وعزز الفريق الباريسي صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى توج بلقبه هذا الموسم برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق 19 نقطة عن فريق ليل صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» «جروس» يحذر مدافعي الزمالك من خطورة «كودجا»
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي
» خطيبة خاشقجي: لهذا أتعاطف مع السعودية
» مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي
» البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة