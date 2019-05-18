باريس سان جيرمان يكتسح ديجون برباعية

18 مايو 2019 - 11:21 م

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على ديجون، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب حديقة الإمراء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.

سجل رباعية باريس سان جيرمان انخيل دى ماريا، إدينسون كافانى وهدفين لكيليان مبابى فى الدقائق 3، 4، 36 و 56 من زمن المباراة.

وعزز الفريق الباريسي صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى توج بلقبه هذا الموسم برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق 19 نقطة عن فريق ليل صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة.