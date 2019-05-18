» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج

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شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، موقوع حادث تصادم سيارة ملاكى، بعمود إنارة على الطريق مما نتج عنه وفاة مدرس ومدير مدرسة .

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ لمدير أمن سوهاج، من إدارة تأمين الطرق تفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفين.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4672 ه م ب ملاكى قيادة محمد . ح . م 37 سنة مدرسة ويقيم بناحية قرية الخيام دائرة المركز وبرفقته السيد . ا . ع 59 سنة مدير مدرسة وحال قيام سيارة أخرى بالإحتكاك بالسيارة على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انحراف السيارة على جانب الطريق واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة والمرافق له تم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق

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