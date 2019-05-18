فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي

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السعودية

النيابة العامة

فنان

كوميديان

أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، قرارًا باستدعاء أحد الممثلين (كوميديان) أسامة سالمين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إهانة وسخرية من المجندين الذين فقدوا أطرافهم وأصيبوا في أحداث عسكرية.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات فيها تجاوزات تستحق العقوبة.

وأكدت “النيابة العامة”، أنها ستقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الإعلام ، إحالة الكوميديان أسامة سالمين، إلى لجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، على خلفية مقطع فيديو سخر خلاله من جنود الحد الجنوبي المصابين.

وقالت الوزارة على حسابها في موقع “تويتر”: إنها أحالت “أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه”.

وأكدت “الإعلام” في الوقت نفسه، دعمها للحريات الفنية وعدم تهاونها بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا.

وكان مغردون تناقلوا فيديو لـ”سالمين”، قدمه “ستاند أب كوميدي”، متهمين إياه بالسخرية من بعض سياسات البلد والجنود الذي فقدوا بعض أطرافهم في الحد الجنوبي.


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