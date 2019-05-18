» «جروس» يحذر مدافعي الزمالك من خطورة «كودجا»

18 مايو 2019 - 10:13 م

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع ثلاثي خط دفاع الفريق الفريق محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني من أجل منحهم تعليمات خاصة قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي.

وقام جروس خلال الجلسة بشرح للثلاثي خطورة المهاجم الكونغولي "كودجا" مهاجم نهضة بركان وكيفية الضغط عليه وإيقاف خطورته.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية غدا الأحد بالمغرب.