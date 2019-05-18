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الحكومة تستعرض تقريرا حول أنشطة مشروع "2 كفاية"

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنشطة مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل "2 كفاية" بالمحافظات العشر المستهدفة وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان ، خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 إبريل 2019.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ونشاط حملات طرق الأبواب، فقد بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المستهدفة بالزيارة 912,200 زيارة، إلا أن العدد الفعلي للزيارات المنفذة ارتفع إلى 946,111 زيارة، لتبلغ نسبة تحقيق المستهدف %104، واحتلت محافظة بني سويف أعلى نسبة زيارات طرق الأبواب؛ إذ بلغت 127% ، ثم تلتها المنيا بنسبة 121%، ثم جاءت أسيوط بعدهما بنسبة 107%.

وأوضح التقرير أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية بلغ 141,288 سيدة، وشهد معدل عدد السيدات المحولات ارتفاعاً تدريجياً من شهر يناير التي بلغت نسبته فيها 9% ليصل إلى 15% عن إجمالي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وفيما يخص عدد الندوات المستهدفة والمخصصة لكل جمعية شريكة بمشروع "2 كفاية" بواقع 4 ندوات شهرياً لكل جمعية، فقد بلغ إجمالي عدد الندوات خلال الأربعة الأشهر 1,460، فيما وصل عدد الندوات التي تم عقدها 1,388 بنسبة 95% من المستهدف، ووصل عدد الحضور بالندوات خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية إبريل 141,293، بمتوسط 102 شخص لكل ندوة.

وفيما يتعلق بنشاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة خلال هذه الفترة، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة وصل إلى 1,460 سيدة، فيما بلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 1,388 سيدة، وهو ما يشير إلى أن نسبة تحقيق المستهدف في نشاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة وصلت إلى 95% ، مشيرة إلى أن أكبر نسبة لتردد السيدات على هذه العيادة كانت في محافظات: بني سويف، وأسوان، والأقصر، إلا أن أكبر نسبة للسيدات اللاتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة كانت في محافظة قنا؛ إذ وصلت إلى 94%، تلتها محافظة بني سويف بنسبة 74%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 70%.

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