» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

18 مايو 2019 - 10:04 م

حقق فريق بنفيكا لقب بطولة الدوري البرتغالي للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على سانتا كلارا 4 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أقرب منافسيه بورتو على سبورتينج لشبونة 2 / 1 .

وأنهى بنفيكا، الأكثر تتويجا بلقب الدوري، الموسم برصيد 87 نقطة ويليه بورتو، المتوج باللقب 27 مرة، في المركز الثاني برصيد 85 نقطة، بينما أحرز سبورتينج لشبونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة وقد تأهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي برفقة سبورتينج براغا صاحب المركز الرابع.

وشهدت المرحلة الأخيرة اليوم أيضا فوز ريو افي على فيتوريا سيتوبال 3 / 1 وفييرينسي على ديسبورتيفو أفيس 2 / 1 وبوافيستا على ماريتيمو 1 / صفر.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول من مباراته أمام سانتا كلارا متقدما بثلاثة أهداف سجلها هاريس سيفيروفيتش وجواو فيليكس ورافاييل فيريرا سيلفا في الدقائق 16 و23 و39 .

وفي الشوط الثاني، أضاف سيفيروفيتش الهدف الثاني له والرابع لبنفيكا في الدقيقة 56 قبل أن يرد سانتا كلارا بهدفه الوحيد في الدقيقة 59 وسجله سيزار هنريكي مارتينز.

وعلى ملعب "الدراجاو"، تقدم سبورتينج لشبونة أمام بورتو بهدف سجله لويز فيليبي في الدقيقة 61، لكن بورتو قلب موازين المباراة وحسمها لصالحه بهدفين أحرزهما دانيلو بيريرا وهيكتور هيريرا في الدقيقة 78 .

وعانى سبورتينج لشبونة من النقص العددي في صفوفه إثر طرد كريستيان بورخا في الدقيقة 17 ، كما أنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين أيضا إثر طرد خيسوس كورونا في الدقيقة 90 .