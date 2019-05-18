"سيدات ليون" بطلًا لدوري الأبطال على حساب برشلونة

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ليون

توج ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للموسم الرابع على التوالي  بعد الفوز على برشلونة الإسباني 4 - 1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

وعلى ملعب "جروباما أرينا" في بودابست، افتتحت الألمانية الدولية دزينيفر ماروزسان التسجيل لليون في الدقيقة الخامسة ثم أضافت زميلتها النرويجية أدا هيجيربيرج ثلاثية (هاتريك) خلال الشوط الأول.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجلت أسيسات أوشوالا الهدف الوحيد لبرشلونة لحفظ ماء الوجه.


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