أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

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قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن مهاجمة جماعة الحوثي في اليمن لمحطتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة يؤكد على أن الجماعة أداة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، الثلاثاء الماضي، "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".


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