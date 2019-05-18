السفارة السعودية تكشف رد "السيسي" على دعوة الملك سلمان

18 مايو 2019 - 09:09 م

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق سفير المملكة في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في مصر، تفاصيل الرسالة ورد الرئيس "السيسي" عليها"، قائلًا": نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة نقلي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وتابع حساب السفارة الرسمي: جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم للسفير أسامة نقلي الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري في مكة المكرمة".

وأضاف:" خلال اللقاء، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤكداً "تضامن مصر مع المملكة حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والمملكة، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".