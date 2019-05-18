948 مخالفة في دراما رمضان

18 مايو 2019 - 09:04 م

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا رسميًا يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية.

وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، وحصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على "دي إم سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أي مخالفات، بينما كان أكثر أعمل حصولاً على المخالفات هو "هوجان" بطولة محمد عادل إمام.

كما تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:

1. "هوجان" بطولة محمد عادل إمام - 166 مخالفة

114 لفظاً سوقياً و16 مشهد عنف وإيحاءان جنسيان و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون و3 لمخالفة كود الطفل و7 لعدم احترام اللغة العربية.

2. "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي - 135 مخالفة

86 لفظاً سوقياً و7 إيحاءات جنسية و3 مخالفة كود الطفل و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

3. "مملكة الغجر" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده - 105 مخالفات

88 لفظاً سوقياً ودونياً ومبتذلاً و3 مشاهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتان لعدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة وأهلها" و5 مخالفات لعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

4. "قابيل" بطولة محمد ممدوح - 89 مخالفة

37 لفظاً سوقياً و9 مشاهد عنف و4 إيحاءات جنسية و10 مشاهد تدخين و12 عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

5. "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق - 67 مخالفة

35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم احترام القوانين" و2 "إيحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المراة وإهانتها".

6. "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز - 64 مخالفة

48 لفظاً سوقياً ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية و6 إيحاءات جنسية و5 شرب خمر و2 مخدرات و2 تشويه صورة المرأة.

7. "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني - 62 مخالفة

26 لفظاً سوقياً و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتان لعدم احترام الهوية المصرية والعربية.

8. "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع - 42 مخالفة

30 لفظاً سوقياً و2 حض على الكراهية ومشهد عنف و6 إيحاءات جنسية و3 مخالفات تتعلق بتشوية صورة المرأة.

9- "ابن اصول" بطولة حمادة هلال - 34 مخالفة

25 لفظاً سوقياً و2 إيحاءات جنسية و4 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المراة ومشهد شرب مخدرات.

10. "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا - 31 مخالفة

10 سب وقذف و14 لفظاً سوقياً ومشهد عنف وإيحاءات جنسية 5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

11. "لمس أكتاف" - 29 مخالفة

لفظان سوقيان و5 مشاهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية و6 مشاهد تدخين و3 شرب خمر و6 مخدرات و2 عدم احترام القانون و2 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

12. "زلزال" بطولة محمد رمضان - 22 مخالفة

6 ألفاظ سوقية ومخالفتان للحض على الكراهية ومشهد عنف و5 إيحاءات جنسية ومشهدا تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لتمجيد الجريمة ومثلها لتوظيف الدين سلبيا.

13. "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين - 22 مخالفة

16 لفظاً سوقياً و3 حض على الكراهية ومشهد عنف و2 لعدم احترام اللغة العربية.

14. "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد - 20 مخالفة

9 إيحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف و6 ألفاظ سوقية و4 "تشويه صورة المرأة".

15. "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم - 18 مخالفة

17 لفظاً سوقياً ومخالفة تتعلق بالتدخين.

16. "بركة" بطولة عمرو سعد - 18 مخالفة

5 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف و2 إيحاءات جنسية و2 تدخين و3 عدم احترام القوانين و2 تمجيد الجريمة ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

17. "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم - 14 مخالفة

7 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين ومثلها لتشويه صورة المرأة وثالثة لمخالفة كود الطفل.

18. "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز - 10 مخالفات

مشهدا عنف ومشهد إيحاءات جنسية و5 تدخين ومخالفة لكود الطفل ومثلها للغة العربية.