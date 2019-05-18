  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
الملك سلمان والسيسي

السفارة السعودية تكشف رد "السيسي" على دعوة الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

948 مخالفة في دراما رمضان

السيسي ووزير الأوقاف

3 توجيهات من السيسى لوزير الأوقاف

البحرين ضمن أكثر 10 دول سعيدة بالعالم

البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

الفنانة إلهام شاهين

فيديو.. إلهام شاهين ترد على اعتناقها المسيحية

تركي آل الشيخ وحسام البدري

"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

خديجة جنكيز

خطيبة خاشقجي: لهذا أتعاطف مع السعودية

سجناء إخوان

إخلاء سبيل 17 إخوانيًا ومنعهم من مغادرة منازلهم

صورة اغتصاب

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

الكعبة

شاهد.. سقوط الأمطار علي المسجد الحرام

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

عرب وعالم

صورة اغتصاب
صورة اغتصاب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

اغتصاب جماعى لطفلة وتهشيم رأسها حتى الموت

#

حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

#

دولة عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

#

أب يحرق ابنته حتى الموت

الكويت

اغتصاب

الفلبين

خادمة

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية عن تنسيقها مع السلطات الكويتية للتحقيق في وفاة خادمة فلبينية أربعينية تعرضت لاعتداءات جنسية، مطالبة بالإسراع في إصدار تقرير الطب الشرعي.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية اليوم السبت، قالت وزارة العمل الفلبينية إن “إيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية للكويت هو أحد الخيارات المطروحة”، لافتة إلى أنها “سوف تبحث هذا الأمر في أعقاب وفاة عاملة منزلية فلبينية تبلغ من العمر 47 عاما بعد تعرضها لاعتداءات جنسية”.

وأعلن وزير العمل الفلبيني، سلفستر بيللو، عن إيقاف الإرسال كأحد الخيارات المطروحة، مؤكدا على أنه تلقى تقريرا حول ملابسات وفاة الخادمة.

ونقلت تقارير إعلامية عن بيللو القول “بصرف النظر عن الانتهاك الواضح لاتفاقية حماية العمال الفلبينيين الأجانب بين حكومتنا والكويت، يبدو أن هناك خرقا لعقد العمل من قبل صاحب العمل”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة
» الادوات المنزلية ..تصدم الغرفة بهذا التصريح المفاجئ
» رسميا.. نقل مبارة الأهلي والاسماعيلي لبرج العرب
» العثور علي جثة فنان شهير مقتول بشقته
» شاهد.. حريق هائل في ملعب "التتش"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية
» التموين تدرس تعديل شروط البطاقة كل فترة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن