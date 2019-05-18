كلاكيت سابع مرة.. البايرن بطلا للدوري الألماني

18 مايو 2019 - 07:29 م

حصد فريق بايرن ميونخ الألماني للمرة السابعة علي التوالي بطولة الدوري الالماني الممتاز، بعد أن حسم المنافسة على حساب بروسيا دورتموند الذي حل في المركز الثاني.

وفاز بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأخيرة من البطولة على ملعب أليانز أرينا ليحصد الفريق اللقب بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الذي حل ثانيا رغم الفوز على مونشنجلادباخ بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة تسجيل فرانك ريبيري واريين روبين في آخر مشاركتهم مع النادي البفاري بعد أن أعلنا الرحيل عن الفريق.