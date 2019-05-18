شاهد.. سقوط الأمطار علي المسجد الحرام

18 مايو 2019 - 07:22 م

سقطت أمطار خفيفة علي المسجد الحرام، وقام المعتمرون بتوثيق لحظات تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة بالدعوات في مشهد إيماني مفعم بالإيمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحرم المكي يشهد منظومة متكاملة من الخدمات التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وتسابق المعتمرون وزوار المسجد الحرام إلى توثيق تلك المشاهد، كما بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جهودًا كبيرة فى عملية إزالة بقايا مياه الأمطار وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته ، حيث وفرت أكثر من ألْفَى عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة ، يعملون على أربع فترات.

وتمت عملية تنظيف المسجد الحرام بدون أى إعاقة تُجاه قاصدى ومرتادى البيت العتيق ، فيما تمت عملية نظافة صحن المطاف فى 30 دقيقة فقط وبطريقة فنية عالية وفائقة وسط كثافة بشرية عالية.