» شاهد.. حريق هائل في ملعب "التتش"

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النادي الاهلي

المطافي

اشتعلت النيران منذ قليل في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وهيئة المطافئ لإخماد النيران، ونجحوا في السيطرة على الموقف وإنهاء الأمور قبل أن تتطور المسألة.

وكان من المقرر، أن يقام مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ملعب التتش، مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، على ملعب برج العرب، يوم الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



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