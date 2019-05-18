مطربة من أصل عربي تتغني بالقرآن عارية

18 مايو 2019 - 04:05 م

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور المطربة الاستعراضية روتانا طرابزونى، صاحبة الأصول العربية والمقيمة فى الولايات المتحدة الأمريكية،بعد ظهورها فى أحد حفلاتها وهى تتغنى بآيات القرآن الكريم بملابس شبه عارية.

القصة تعود عندما انتشر فيديو للمطربة الأمريكية وهى ترقص خلال حفلتها بأحد المهرجانات الفنية فى ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، مرتدية بنطلون مزركش بألوان متعددة ومفتوح من الجانبين، "وتوب ستومك" يكشف أجزاء كثيرة من جسدها، اختتمت رقصتها على المسرح بتلاوة آيات سورة الفاتحة، ليفاجئ حضور الحفل بما فعلته وسط استنكار منهم.

بمجرد انتشار الفيديو عبر السوشيال ميديا، انتفض أيضا رواد هذه المواقع ضد روتانا، حيث قالت أميمة السعيد: "هل هذا هو الأدب مع الله ومع كتابه؟ أن تقرأ القرآن وهى عارية وبهذا الموقف، هل هذه هى آداب قراءة القرآن الكريم؟، فيما قال حساب باسم رورو: "القرآن له احترامه، ترقص أو تغنى أو تتعرى هذا شيء بينها وبين ربها، لكن تهين شعائر الله.. لا لا لا، يجب أن توعظ هذه الفتاة، ربما أخطأت عن جهل".

وبمجرد أن انهالت التعليقات التى هاجمتها بعد قراءة القرآن بهذه الصورة، أغلقت المطربة روتانا حسابها على انستجرام تهربا من تعليقات المتابعين.