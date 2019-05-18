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خبير اقتصادي: 2019 الأسوأ على الاقتصاد الإيراني

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الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي

إيمان هاني

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إيران

الاقتصاد

إكسترا نيوز

كريم العمدة

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، انخفاض معدل نمو الاقتصاد الإيراني، وانخفاضه جاء نتاج سياسة النظام الإيراني في المنطقة، واصطدامه مع الجميع الذي لم يحقق أي مكاسب، متوقعا أن يكون عام 2019 هو الأسوأ على الاقتصاد الإيراني.

وأوضح العمدة خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إيران من الدول المارقة، وعلى خلاف مع المجتمع الدولي، ولا يمكن لدولة معادية الجميع، أن تتقدم ويزدهر اقتصادها، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران تجعلهم يواجهون مشاكل اقتصادية.

 وأضاف العمدة، أن إيران تعتمد على النفط وصادرتها منه، ولذلك كانت العقوبات الأمريكية عليها قاسية، لافتا إلىأن حجم الاقتصاد الإيراني كان 600 مليار دولار في 2012، وبدأ ينخفض تدريجيا إلى أن وصل إلى 450 مليارا في عام 2017 ، ثم نتيجة العقوبات التي فرضت عليها يتوقع أن تصل إلى 430 مليارا هذا العام.

 وأشار العمدة، إلى أن الاقتصاد الإيراني، يعتمد على موارد طبيعية كثيرة جدا، وبالرغم من أنها تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ولكن بسبب كثرة خلافاتها مع الدول، لا يلاحظ عليها التقدم والازدهار.

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