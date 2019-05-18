  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
السيسي والملك سلمان

تفاصيل دعوة الملك سلمان لـ"السيسي"

تركيا واسرائيل

شاهد.. شحنة تركية بـ40 مدرعة تصل ليبيا

الرئيس السيسي

الرئيس يجتمع بـ"مدبولي".. تعرف علي السبب

صلاح

صلاح يحصد الثاني بالأعلى مساهمة في الأهداف

ملعب التتش بالأهلى

شاهد.. حريق هائل في ملعب "التتش"

نيمار

مهاجم ليفربول شرط "نيمار" للانتقال للريال

هاينز كريستيان شتراخه

بعد الفضيحة.. نائب مستشار النمسا يستقيل من منصبه

روتانا طرابزونى

مطربة من أصل عربي تتغني بالقرآن عارية

صورة من الفيديو

مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

الأهلى

الأهلى يحسم أولى صفقاته الصيفية

الادوات المنزلية ..تصدم الغرفة بهذا التصريح المفاجئ

مال وأعمال

الادوات
الادوات

متابعات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

خامنئي يهاجم حكام العرب بهذا التصريح

#

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

#

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

#

سما المصري تصدم جمهور «العندليب» بهذا الفعل

غرفة القاهرة

فتحي الطحاوي

قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن مبيعات القطاع في أقل معدلاتها عن الأيام العادية.

واضاف الطحاوى  أن هناك بعض الأدوات والأوانى البلاستيك التي يكثر الطلب عليها في رمضان لكنها لا تمثل نسبة كبيرة في قطاع الأدوات المنزلية.

ولفت  فى بيان له  إلى أن الانتعاش يتحقق مع استقرار الأسعار وثباتها وانخفاض التكاليف الخاصة بالسلع، مضيفا أن القطاع يعانى من معدلات ركود مرتفعة والتي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتنشيط السوق من جانب الدولة.

واشار الى ان  الشعبة قد تقدمت بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية للقرار رقم 43 لسنة 2016 وشرحت الأضرار الواقعة عليها من هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيرها من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الادوات المنزلية ..تصدم الغرفة بهذا التصريح المفاجئ
» رسميا.. نقل مبارة الأهلي والاسماعيلي لبرج العرب
» العثور علي جثة فنان شهير مقتول بشقته
» شاهد.. حريق هائل في ملعب "التتش"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية
» التموين تدرس تعديل شروط البطاقة كل فترة
» أوروبي يبتكر طريقة جديدة للتسول.. والأمن يقبض عليه

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن