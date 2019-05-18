» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر

18 مايو 2019 - 02:29 م

عرض الفنان حسين فهمي، عبر برنامجه "زمن" المذاع على قناة "الغد"، صورة شهيرة التقطتها عدسة مجلة "اللطائف المصورة" تظهر لحظة نوم الزعيم الوفدي، مصطفى باشا النحاس، على إحدى كراسى الانتظار بمحطة مصر، واضعًا رأسها فوق حقيبته.



وأوضحت الصورة لحظة امتداد النحاس على الكرسي، لتعلق المجلة على هذه الصورة عقب التقاطها عام 1934بـ"مانشيت"، "الرأي العام يا صدقي باشا؟! وهل نسيت؟.



ومن جهته عقب الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، ضيف البرنامج، سبب نوم النحاس على الكرسي، قائلا:" إن في هذه الفترة قام صدقي باشا بإلغاء دستور 23، ووعد أنه سيقوم بعمل دستور آخر عام 1930، ولكن الدستور الذي نفذه صدقي باشا كان يكرس الاستبداد في ذلك الوقت".



وأضاف: "أن حزب الوفد ومصطفى النحاس ابتدوا تدشين حملة وجمع أنصارهم لإسقاط دستور صدقي باشا، وعقب ذلك بدأ النحاس في عمل جولاته لإقناع الناس بالاعتراض على الدستور، وبدأ بالذهاب إلى محافظة بني سويف، الأمر الذي أغضب صدقي باشا".



وتابع سلامة: أن صدقي باشا قام بتعطيل القطار لمحاولة التضييق على النحاس، الأمر الذي جعل النحاس يبحث عن موقع ينتظر فيه قطار آخر ليمدد جسمه عليه".



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