  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
مانشستر سيتي

تشكيل فريقي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

صورة من الفيديو

مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

الأهلى

الأهلى يحسم أولى صفقاته الصيفية

سعود المعجب

تفاصيل رسالة الملك سلمان للسجناء عبر النائب العام

مسجد

3 أشقاء يمزقون شابًا بـ"المطاوى" داخل مسجد

الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة

جزائريون ينتظرون عبارة ديجول للشعب الجزائري: أنا فهمتكم

زايد

فيديو نادرًا لمبارك عن "الشيخ زايد"

الزمالك

بالتردد.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة نهائي الكونفدرالية

السودان

محاولة انقلاب في السودان.. والمجلس العسكري يرد

من الحدث

مفاجأة.. السفارة السعودية فى تركيا تقوم بهذا الأمر

عميد سياسة قناة السويس يكشف..

بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر

آخر الأخبار

النحاس باشا
النحاس باشا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

#

سر قيام "MBC مصر" بعرض المسلسلات قبل بدء رمضان

#

«فرنس فوتبول»: عرض فرنسي لـ«تريزيجيه»

#

"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

الطقس

الأرصاد

مصر الأولي

عرض الفنان حسين فهمي، عبر برنامجه "زمن" المذاع على قناة "الغد"، صورة شهيرة التقطتها عدسة مجلة "اللطائف المصورة" تظهر لحظة نوم الزعيم الوفدي، مصطفى باشا النحاس، على إحدى كراسى الانتظار بمحطة مصر، واضعًا رأسها فوق حقيبته.

وأوضحت الصورة لحظة امتداد النحاس على الكرسي، لتعلق المجلة على هذه الصورة عقب التقاطها عام 1934بـ"مانشيت"، "الرأي العام يا صدقي باشا؟! وهل نسيت؟.

ومن جهته عقب الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، ضيف البرنامج، سبب نوم النحاس على الكرسي، قائلا:" إن في هذه الفترة قام صدقي باشا بإلغاء دستور 23، ووعد أنه سيقوم بعمل دستور آخر عام 1930، ولكن الدستور الذي نفذه صدقي باشا كان يكرس الاستبداد في ذلك الوقت".

وأضاف: "أن حزب الوفد ومصطفى النحاس ابتدوا تدشين حملة وجمع أنصارهم لإسقاط دستور صدقي باشا، وعقب ذلك بدأ النحاس في عمل جولاته لإقناع الناس بالاعتراض على الدستور، وبدأ بالذهاب إلى محافظة بني سويف، الأمر الذي أغضب صدقي باشا".

وتابع سلامة: أن صدقي باشا قام بتعطيل القطار لمحاولة التضييق على النحاس، الأمر الذي جعل النحاس يبحث عن موقع ينتظر فيه قطار آخر ليمدد جسمه عليه".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية
» التموين تدرس تعديل شروط البطاقة كل فترة
» أوروبي يبتكر طريقة جديدة للتسول.. والأمن يقبض عليه
» "الزعيم" يكشف السبب الحقيقى وراء تأجيل "فالنتينو"
» طلب إحاطة حول ضعف أداء التفتيش الصيدلى
» نجما الدوري الإنجليزي في زيارة خاصة للكعبة
» بالفيديو.. حفر "التنقيب" عن الذهب تبتلع العشرات

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن