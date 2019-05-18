برلماني يحصل على أكبر خطة للرصف في الحمام

18 مايو 2019 - 02:11 م

أكد النائب صلاح عياد، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أنه حصل على موافقة لأكبر خطة رصف في مدينة الحمام بمساحة 40 كم، مؤكدًا أن هذا الخطة تم رصدها من جهاز تعمير الساحل الشمالي والاتفاق مع مقاول من أجل تنفيذها.

وأوضح "عياد" في تصريح له أن هذه الخطة هي نتيجة عمل شاق خلال عام ونصف وتواصل مع كل المسئولين في وزارة الإسكان ومحافظة مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مضيفًا أنه من يتابع خطة مدينة الحمام خلال الأعوام السابقة سيعلم إنه لم تصل إلى هذا الحد، وكذلك سيعلم أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لم يرصد نهائيًا أي مبالغ للرصف في مدينة الحمام.

وأضاف "عياد" أنه من هذا المنطلق تواصلنا مع كل الجهات المسئولة من أجل رصف 200 كم بمطروح وبناء على ذلك تم تحديد 40 كم في مدينة الحمام، و40كم للضبعة و17 كم لسيوة و 10 كم لمدينة العلمين والباقي للمناطق الغربية، مضيفا أنه تم عمل لجنة لتحديد الطرق الأكثر احتياجا داخل مطروح من أجل استكمال رصفها.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أنه كان هناك محاولة من البعض من أجل إيقاف مشروعات الرصف ولكن من خلال التواصل مع الجهات المسئولة تم إزالة كافة المعوقات، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع المقاول من أجل البدء في التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتقدم "عياد" بالشكر لكل من وزير الإسكان واللواء مجدي الغربلي محافظ مطروح، ورفيق رشاد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والمهندس مسعد عبد الهادي رئيس مجلس مدينة الحمام، وجميع العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.