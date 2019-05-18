» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"

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هاجم الملحن والفنان عمرو مصطفى، الفنان عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات بسبب استخدامهما موسيقى أغنية "يتعلموا" في إعلانهم الأخير "جمع حبايبك".

ونشر مصطفى بيانا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".

وتابع: "طبعًا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل أيها الحمقى في حاجة اسمها (حق المؤلف) في استخدام أي جملة ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في اتخن حيط ومتسموعش الأغاني دي تاني دي".

ولفت: "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح أنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان".

واختتم حديثه: "وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".


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