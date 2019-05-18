» أوروبي يبتكر طريقة جديدة للتسول.. والأمن يقبض عليه

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متابعات - أمينة عبد العال

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الكويت

التسول

اوربى

ابتكر أوروبي وسيلة جديدة للتسول في شوارع العاصمة، فهو يستوقف المارة ويطلب منهم بعض النقود للذهاب إلى مكتب للصرافة وتحويل الدولارات التي يحملها، ولمظهره الأنيق يتعاطف معه الجميع ويقومون بمنحه مبالغ مالية لمساعدته.

وألقت السلطات القبض على الوافد أوروبي الذي يستثير شفَقة الناس وعطفهم في معظم الدول الخليجية، وأحالت القوات الأمنية في الكويت ملف الوافدا الذي امتهن التسول في معظم الدول الخليجية، مرتديًا البدلة والكرفتة ويدعي أنه زائر للكويت وليس بحوزته سوى دولارات فقط ولم يسعفه الوقت لتغييرها إلى، وأنه يطلب أي مبلغ مالي حتى يذهب إلى أحد محلات الصرافة لتبديل الدولارات التي بحوزته إلى العملة الوطنية، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وخلال التحقيق اعترف الوافد الأوروبي بأنه أعتاد على امتهان التسول في معظم العواصم الخليجية حيث يذهب لهذا الغرض خصوصًا ويخرج بحصيلة وافرة على حسب تأكيده.

وتم ضبط بحوزة المتهم مبلغ مالي على نحو 1200 دينار (3,960 دولار) حصل عليها خلال أيام أمضاها في الكويت.

وتم إدراج أسم المتهم على لائحة الأشخاص غير المصرح لهم دخول الكويت، وتم أخذ بصماته من قبل قطاع البحث الجنائي.

وتحركت القوات الأمنية بعد ورود عدة بلاغات تفيد بوجود شخص أنيق يستوقف المارة ويطلب منهم بأدب عملة كويتية متعللا بأن بحوزته دولارات فقط.

وكشف مصدر أمني انه تم نقل البلاغ إلى مباحث العاصمة والتي قام رجالها بجمع التحريات وتحديد هوية المتسول والذي تبين انه يقيم في فندق 3 نجوم ووصل إلى الكويت قبل نحو 10 أيام.

وأضاف المصدر بالقول: تم تتبع الوافد الأوروبي وخلال وجوده في منطقة العاصمة وتحديدًا في أحد الأسواق الراقية وأثناء توقيفه أحد المتسوقين لممارسة تسوله تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي وبالانتقال إلى مسكنه عثر على حصيلة التسول.


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