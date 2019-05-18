جزائريون ينتظرون عبارة ديجول للشعب الجزائري: أنا فهمتكم

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الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة
الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة

متابعات - أمينة عبد العال

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دونت الإعلامية الجزائرية، خديجة بن قنة، على موقع " تويتر"، تدوينة تعبر عن أحلام الشعب الجزائري في أن يجد رئيس يستوعبه ويتفهم احتياجاته.

وقالت في تدوينتها:" أطلّ الجنرال ديجول في 4 يونيو 1958من شرفة مقر الحكومة الفرنسية في الجزائر وقال قولته الشهيرة " Je vous ai compris » أي "لقد فهمتكم" هل سيطلّ الحاكم العسكري المحلّي من شرفته ليقول للشعب الجزائري "لقد فهمتكم" ؟

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