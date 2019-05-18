جزائريون ينتظرون عبارة ديجول للشعب الجزائري: أنا فهمتكم

متابعات - أمينة عبد العال
دونت الإعلامية الجزائرية، خديجة بن قنة، على موقع " تويتر"، تدوينة تعبر عن أحلام الشعب الجزائري في أن يجد رئيس يستوعبه ويتفهم احتياجاته.
وقالت في تدوينتها:" أطلّ الجنرال ديجول في 4 يونيو 1958من شرفة مقر الحكومة الفرنسية في الجزائر وقال قولته الشهيرة " Je vous ai compris » أي "لقد فهمتكم" هل سيطلّ الحاكم العسكري المحلّي من شرفته ليقول للشعب الجزائري "لقد فهمتكم" ؟
أطلّ الجنرال ديغول في 4 يونيو/جوان 1958من شرفة مقر الحكومة الفرنسية في #الجزائر وقال قولته الشهيرة " Je vous ai compris » أي "لقد فهمتكم"— خديجة بن قنة (@Benguennak) 18 مايو 2019
هل سيطلّ الحاكم العسكري المحلّي من شرفته ليقول للشعب الجزائري "لقد فهمتكم" ؟#الجزائر #?ايد_صالح #يتنحاو_?اع pic.twitter.com/09TTe4jEDH
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