مفاجأة.. السفارة السعودية فى تركيا تقوم بهذا الأمر

18 مايو 2019 - 12:28 م

أقام سفير المملكة العربية السعودية في أنقرة حفل الإفطار السنوي للسفارة بمناسبة شهر رمضان، بحضور مسئولين أتراك منهم محافظ أنقرة واصب شاهين، ورئيس الشئون الدينية التركية علي أرباش، بالإضافة إلى سفراء دول إسلامية، بحسب ما أعلنته السفارة السعودية بأنقرة، امس الجمعة.





كما أكدت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية حضور مسئولين أتراك حفل إفطار السفارة السعودية، الذي أُقيم الخميس، رغم توتر العلاقات بين البلدين إثر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.



