» معجزة قرانية.. قارئ سنغالى يبكى 60 الف مستمع

18 مايو 2019 - 12:06 م

قام قارئ من السنغال بتلاوة سورة يوسف وذلك في تجمع حضره ما يزيد على 60 ألف شخص في تنزانيا .

وبكى المستمعون وذلك عبر فيديو نشر على موقع "تويتر" وهو يكرر ( هيت لك) بخمس قراءات مختلفة.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعىى على الفيديو ، فقال احمد محمد "انها عظمة القران الكريم والخشوع اللارادى"

واضاف محمد سيد " كل ما تسمع القران الكريم كأنك تسمعه لأول مرة"

وتابعت لاما الصافى " شئ يقشعر له البدن اللهم اشرح قلوبنا"





