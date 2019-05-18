إليسا لمسئول لبناني: "معندكش حس بشري ولا ديني"

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هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا والمعروفة بمواقفها السياسية، رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسود، واصفة إياه بأنه بلا "حس بشري ولا ديني".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "‏مش عم لاقي كلام قولو عن بشارة الأسمر غير إنو ما عندو لا حس بشري ولا ديني ولا إيماني ولا احترام يعني ما عندو شي من صفات البشر".

وتابع: "محاكمتو قليلة وإذا استقال أو لأ صرنا نعرف حقيقته البشعة، البطرك القديس تاج راسك، هو بيسامحك بس نحنا ما فينا ". 

يذكر أنّ عددًا من الناشطين تداولوا مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثقًا بالصوت والصورة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يتعرض فيه للبطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير .


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