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الطفولة والأمومة يتابع إجراءات وقف الإعلانات المسيئة للطفل

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الدكتورة عزة العشماوي
الدكتورة عزة العشماوي

أمينة عبد العال

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أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أن المجلس يتابع عن كثب البلاغات التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى للإعلام، ومكتب النائب العام، والتي تتضمن سرعة التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل في الأعمال والإعلانات الدرامية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان، مؤكدة أن المجلس لن يتهاون في حق الطفل المصري.

وأضافت "العشماوي"، في بيان أمس، أن خط نجدة الطفل "16000" والصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما زالا يستقبلان شكاوى وبلاغات المواطنين عن بعض الإعلانات التي تسيء للطفل وتنتهك حقوقه، ومنها إعلان لإحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهد لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت إلى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والذعر من هذه المشاهد، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يتضمن في محتواه الإعلاني استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثر على الحالة النفسية للأطفال.

وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الإعلانات المسيئة للطفل، لوقف إذاعتها بما تضمنته من مشاهد خلقت حالة من الاستياء لدى أغلب الأطفال والكبار على حد سواء، وفقا لبلاغات المواطنين.

وفي هذا الصدد، طالب عدد من الأمهات في بلاغهم إلى المجلس بوقف الإعلان الذي يتضمن وفاة طفلة في يوم ميلادها نتيجة لنشوب حريق في منزلها، حيث أعربوا عن استيائهم لهذه الفكرة التي يروج لها الإعلان واستيائهم أيضا من استغلال الأطفال في إعلانات جمع التبرعات.

كما قالت أحد الأمهات: إن "إعلان هذا المستشفى لا يعرف معنى الرحمة"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة ستؤذي مشاعر من لهم أقارب توفوا بنفس الطريقة.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان قد خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الإعلان في ضوء ما ينطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، حيث إنه مخالف للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.


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