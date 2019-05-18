» اليوم.. محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

18 مايو 2019 - 11:25 ص

تواصل اليوم المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، النظر في تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية .

وفى وقت سابق قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم،على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية 45 يوما، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية .

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على «أبوالفتوح» وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة .