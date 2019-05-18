» السعودية ودول الخليج يوافقون على هذا الأمر بشأن أمريكا

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ذكرت جريدة الشرق الأوسط، عن مصادر لها، رفضت ذكر اسمها، أن السعودية ودول خليجية وافقوا على طلب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة انتشار قواتها في مياه وأراضٍ خليجية.

وقالت المصادر إن إعادة نشر القوات الأمريكية للقيام بعمل مشترك يردع إيران وليس للدخول بحرب، كما أن الاتفاق الخليجي – الأمريكي يهدف إلى ردع إيران عن اعتداءات محتملة.

وأضاف المصادر، أن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين دول خليجية وأميركا، كما أن اتصالات لعقد قمة عربية مصغرة على هامش القمة الإسلامية في مكة أواخر رمضان.

وفى وقت سابق قال وزير الطاقة السعودى، إن استهداف محدود وقع لمحطتي ضخ لخط أنابيب في هجوم إرهابي، وتمت السيطرة على الحريق فى محطة لأنابيب الغاز، وذلك بحسب قناة العربية .

وأضاف أن الهجوم الإرهابي استهدف خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية، وينبع، لافتاً إلى أن استهداف خط الأنابيب بطائرات درون يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية .

وأشار وزير الطاقة السعودى، إلى أنه سيتم إيقاف الضخ في خط الأنابيب المتضرر لإصلاحه وإعادة العمل، وأنه استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط بدون انقطاع .

كما أكد وزير الطاقة أن الهجوم على أنبوب النفط يثبت أهمية التصدى لكل الجهات الإرهابية.

وفى نفس السياق  قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة أعلن استهدافًا محدودًا من الحوثيين لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض .


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