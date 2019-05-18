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العثور على جثة صاحب مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

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جثة

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حوار مجتمعى

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص فى العقد الرابع من عمره، متوفى داخل شقته، ليتم على الفور انتقال رجال الأمن إلى المكان لمعرفة ملابسات الواقعة .

وتباشر نيابة الهرم، تحقيقاتها فى الواقعة التي أكدت الجهات أنها لصاحب مصحة إدمان بسبب تناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور، ما أدى إلى وفاته.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن المتوفى تناول جرعة مخدر زائدة، حيث تم العثور على "سرنجة" بجوار جثته، كما تبين وجود آثار لتناول حقنة فى الذراع، وكانت المفاجأة عندما تبين أن المتوفى يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، ليحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق فيها.

وتطلب النيابة حضور أهلية المتوفى لسماع أقوالهم، وكذلك شهود العيان، وعرض الجثة على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، لإيداع تقرير بالحالة.


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