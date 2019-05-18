  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعي" يحذر العرب من هذا الأمر

تواضروس

أول تحرك من البابا "تواضروس" على مقتل كاهن شبرا

روض الفرج

أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج

كأس الأمم

مفاجأة.. قناة مصرية تبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

الضحية

جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة

الجولاني

الظهور الثالث للجولاني خلال أسبوع.. ماذا يريد

ارشيف

خناقة داخل الأمم المتحدة.. تعرف على السبب

محمد صلاح

"صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد

أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

"البرادعي" يحذر العرب من هذا الأمر

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته

#

"سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"

#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

مصر

ترامب

سياسة

حسن نافعة

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الأحداث المتصاعدة بين أمريكا وإيران خلال الفترة الأخيرة. 

وقال في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "فى تقديري أن أمريكا وإيران ستجلسان قريبًا على مائدة المفاوضات، كل منهما يحتاج الآخر ويدرك ذلك".

وتابع البرادعي: "يجب أن تعمل الدول العربية بجدية على تجنب ويلات حرب مدمرة للجميع، وأن تكون طرفاً فاعلاً فى تلك المفاوضات المتعلقة بأمنها ومصالحها.

واختتم تغريدة بقوله: "الإكتفاء بدور "المراقب"، كما في الماضي، ليس خيارًا"

وكان الأيام الماضية شاهدت الكثير من التوترات علي الساحة العامة خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط.

بعدما تعرضت الإمارات إلى هجمات "شيعية" من قبل إيران بتخريب 4 سفت بموانيها، بالإضافة إلى تعرض السعودية لهجمات من "الحوثيين" علي آبار بترول.

كل ذلك وسط تطورات شديدة التعقيد بين أمريكا والسعودية والإمارات من جهة وإيران والحوثيين وروسيا من جهة أخرى.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تعترف: حماس فاجأتنا بهذه الأسلحة
» فاتورة جديدة تهز التواصل الاجتماعي.. قهوة وبرجر بـ1514 جنيها
» فتوى بجواز الإفطار لرجال الدفاع المدني
» اليوم.. محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» السعودية ودول الخليج يوافقون على هذا الأمر بشأن أمريكا
» العثور على جثة صاحب مصحة لعلاج الإدمان بالهرم
» "نافعة" مهاجمًا "ترامب": تاجر سياسي مقامر
» مخرج شهير يكشف سرًا صادمًا عن برامج المقالب
» أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج
» وزير الطاقة السعودية يكشف مفاجأة بشأن النفط قبل نهاية يونيو
» أين تذهب الدهون بعد إنقاص الوزن؟

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن