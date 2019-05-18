شاهد.. عقد قران أبناء حاكم دبي تجتاح مواقع التواصل

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حاكم دبي

عقد قران

تداول ناشطون إماراتيون شريط فيديو، لأحد فعاليات عقد قران حمدان نجل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وأظهر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص يقومون بترديد الأدعية والابتهالات بصوت واحد بطريقة متناغمة، وهو ما يسمى في الإمارات "المالد" (قراءة المولد النبوي الشريف).

ويتناول فن "المالد" التغني بمآثر السيرة النبوية، وهو من الفنون الشعبية الإماراتية الشهيرة ويعتبره الإماراتيون صورة حية ونابضة من التراث.

وعقد قران كل من ولي عهد دبي، حمدان، وأخويه مكتوم نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في يوم واحد.

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