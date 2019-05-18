  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعي" يحذر العرب من هذا الأمر

تواضروس

أول تحرك من البابا "تواضروس" على مقتل كاهن شبرا

روض الفرج

أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج

كأس الأمم

مفاجأة.. قناة مصرية تبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

الضحية

جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة

الجولاني

الظهور الثالث للجولاني خلال أسبوع.. ماذا يريد

ارشيف

خناقة داخل الأمم المتحدة.. تعرف على السبب

محمد صلاح

"صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد

أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

وزير الطاقة السعودية يكشف مفاجأة بشأن النفط قبل نهاية يونيو

عرب وعالم

خالد الفالح
خالد الفالح

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

#

السعودية تعلن استئناف ضخ النفط من محطتي الرياض

#

السعودية ترحب بالعقوبات المفروضة على "نفط إيران"

#

إعلان هام من السعودية ردا على قرار أمريكي


قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة ما زالت تظهر ارتفاع المخزونات.

وقال الفالح لـ"رويترز" في تصريحات في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا أن أوبك لن تتخذ قرارًا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة.

وأضاف: "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائمًا".
وقال الفالح إن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".

من المعتاد أن تزيد الرياض الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة لتغذية محطاتها الكهربائية العاملة بالزيت وتلبية الطلب المرتفع، مما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع السعودية وأوبك وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث ولا متى.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر الأسبوع الماضي متجاوزة 75 دولارا للبرميل، لأسباب منها بواعث القلق بشأن تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر برنت حوالي 70 دولارا في معاملات يوم الخميس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تعترف: حماس فاجأتنا بهذه الأسلحة
» فاتورة جديدة تهز التواصل الاجتماعي.. قهوة وبرجر بـ1514 جنيها
» فتوى بجواز الإفطار لرجال الدفاع المدني
» اليوم.. محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» السعودية ودول الخليج يوافقون على هذا الأمر بشأن أمريكا
» العثور على جثة صاحب مصحة لعلاج الإدمان بالهرم
» "نافعة" مهاجمًا "ترامب": تاجر سياسي مقامر
» مخرج شهير يكشف سرًا صادمًا عن برامج المقالب
» أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج
» وزير الطاقة السعودية يكشف مفاجأة بشأن النفط قبل نهاية يونيو
» أين تذهب الدهون بعد إنقاص الوزن؟

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن