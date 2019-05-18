» وزير الطاقة السعودية يكشف مفاجأة بشأن النفط قبل نهاية يونيو

18 مايو 2019 - 10:43 ص





قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة ما زالت تظهر ارتفاع المخزونات.





وقال الفالح لـ"رويترز" في تصريحات في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا أن أوبك لن تتخذ قرارًا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة.





وأضاف: "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائمًا".





وقال الفالح إن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".





من المعتاد أن تزيد الرياض الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة لتغذية محطاتها الكهربائية العاملة بالزيت وتلبية الطلب المرتفع، مما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.





وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع السعودية وأوبك وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث ولا متى.



