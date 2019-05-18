» وفاة طيار سعودي على متن طائرة متجهة للرياض

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قالت شركة "فلاي أديل" السعودية، إن إحدى طائراتها هبطت اضطراريا، أمس الجمعة، بسبب وفاة أحد أفراد طاقمها.

وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كون كروفياتس: "تعجز الكلمات أن تعبر عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا مساعد الكابتن مصعب سليمان، والذي وافته المنية مساء اليوم، فقد أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفي في المستشفى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة".

وتابعت: "هذا ويتم الآن الإعداد لإحضار عائلته إلى الرياض، وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف مصابيه، لقد كان عضوا مهما في عائلة طيران أديل، وسنفتقده كثيرا، دعواتنا له ولعائلته وأصدقائه ولنا نحن في طيران أديل والذين نؤمن جميعا بقضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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