"الوزير" في جولة تفقدية لمحطات سكك حديد المنيا

18 مايو 2019 - 10:21 ص





أعلن ديوان عام محافظة المنيا، عن زيارة تفقدية يقوم بها الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، لمحطات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ويكون في استقباله اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا.



ومن المقرر أن يتفقد الوزير خلال جولته بالمحافظة محطة سكك حديد المنيا، وأيضًا محطة أبوقرقاص جنوب المحافظة، وبرج الإشارات الحديثة.



كما يتابع الوزير، العمل في محور سمالوط على النيل شمال المنيا، وبرج إشارات ومحطة قطار الروضة.

