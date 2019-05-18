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أخطاء أثناء غسل الشعر تؤدي إلى سقوطه

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غسيل الشعر
غسيل الشعر

متابعات - أمينة عبد العال

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نستخدم أحيانًا بعض الأخطاء أثناء غسل الشعر وتؤدي إلي تلفه وأحيانًا كثيرة سقوطه.

وفيما يلي 9 خطوات لغسل الشعر بالطريقة الصحيحة:

1- تمشيط الشعر: أول ما تحتاج إلى القيام به قبل البدء في الحمام هو تمشيط شعرك جيدا والتأكد من عدم وجود تشابك فيه، وهي خطوة إلزامية يتخطاها الكثير منا.

2- ضبط درجة حرارة الماء: الخطوة التالية هي التأكد من أن الماء في درجة الحرارة المناسبة، ويجب أن يكون فاترا لأن ذلك سيفتح المسام ويساعد على التخلص من جميع الأوساخ والشوائب الناتجة عن بصيلات الشعر.

3- الشامبو: حيث توضع كمية كافية على طول الشعر ثم ينصح بتدليكه برفق لبعض الوقت، مع الحرص على شطف الشعر جيدا للتخلص من الشامبو.

4- البلسم: وهي خطوة مهمة للغاية لترطيب الشعر وتنعيمه وتحسين مظهره، مع الحرص على التخلص من الماء الزائد الذي يحمله الشعر أولا، ووضع البلسم على نهايات الشعر فقط، مع الابتعاد عن الفروة منعا لزيادة دهنية فروة الرأس، وينصح بإبقاء البلسم 5 دقائق على الشعر قبل شطف.

5- غسل الشعر بالماء البارد: بعد أن تم غسل الشعر كاملا بالماء الفاتر، ينصح بشطف الشعر مرة أخيرة بالماء البارد وتقوم هذه الخطوة بإغلاق المسام وحماية فروة الرأس من الأوساخ والشوائب وبالتالي ضمان شعر صحي وقوي.

6- تجفيف الشعر بلطف: مع الابتعاد عن فركه بقوة لأن ذلك يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه، وينصح بلف منشفة حول الشعر لإخراج الماء الزائد منه برفق.

7- تمشيط الشعر بالأصابع: بعد إزالة الماء الزائد من الشعر، حرك أصابعك ببطء عبر شعر وحاول فك التشابك بلطف قدر الإمكان، وينصح بالابتعاد عن استخدام المشط على الشعر الرطب لأن ذلك سيؤدي إلى تساقط الشعر.

8- تجفيف الشعر بالهواء الطلق: ينصح بترك الشعر ليجف من تلقاء نفسه دون استخدام المجفف الكهربائي، لأن استخدام الحرارة على الشعر الرطب سيؤدي إلى تلف الشعر على المدى الطويل.

9- عدد مرات غسل الشعر: ليس هناك عدد محدد للمرات المنصوح بها غسل الشعر، ولكن ينصح بغسله عندما تشعر أنه دهني.


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