مؤتمر لـ "جروس" للحديث عن مباراة نهضة بركان

18 مايو 2019 - 10:20 ص

يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت فى المغرب، للحديث عن مباراة نهضة بركان المغربى، والمقرر لها غدًا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر بصحبة "جروس"، قائد الفريق حازم إمام، للحديث عن الطموحات فى المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

ووصلت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى أمس الجمعة إلى المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه أمس الجمعة بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.