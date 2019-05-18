» "الننى" خارج أرسنال بـ 15 مليون إسترليني

18 مايو 2019 - 10:13 ص

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي الأرسنال في طريقه للاستغناء عن المصري "محمد النني" فى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب شبكة "فوتبول لندن" العالمية، فإن إدارة الأرسنال تخطط بالفعل لطرح "النني" للبيع فى الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأشارت إلى أن مسئولي المدفعجية حددوا سعر بيع لاعب الوسط المصري بـ15 مليون جنيه إسترليني.

وكان النني قد انتقل إلى أرسنال قادمًا من بازل فى عام 2016 مقابل 12.5 مليون يورو ويمتلك عقدا ساريا حتي عام 2022.