  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:41 ص
بحث متقدم
الضحية

جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة

الجولاني

الظهور الثالث للجولاني خلال أسبوع.. ماذا يريد

ارشيف

خناقة داخل الأمم المتحدة.. تعرف على السبب

محمد صلاح

"صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد

أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة

عرب وعالم

الضحية
الضحية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصرع رضيعة بطريقة بشعة في كرداسة

#

جريمة بشعة.. عامل يقتل أطفاله الثلاثة ويصيب زوجته بالعمى

#

مسجل خطر يمزق جسد شقيقه بسبب الإستروكس

#

6 من أصدقائه عذبوه ثم قتلوه .. والسبب عجيب

سيطرت حالة من الحزن، على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، السبت، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة. وتحت وسم اختطاف رضيعة في جدة، غرد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطها كاميرات المراقبة في المستشفى.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بمباشرة الأجهزة الأمنية الملاحقة والتحقيق في حادثة الخطف التي نفذتها امرأة، كانت قد ارتدت زي التمريض بداخل المصعد، مدعية أنها ستسلمها للطبيب للفحص.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح عم الطفلة أن الرضيعة نور كانت قد ولدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم".

وعن تفاصيل الخطف، قال إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدعية أن الطبيب يطلب نور للفحص، إلا أن شقيقة الوالدة شكت بأمر الممرضة المزعومة، فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.

صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة بأن "هذه الحادثة من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حاليا، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقا حول ذلك.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» من سيرث القط المليونير بعد وفاته
» أول صورة لـ"مكة المكرمة" تباع بهذا المبلغ الضخم
» وفاة طيار سعودي على متن طائرة متجهة للرياض
» أخطاء أثناء غسل الشعر تؤدي إلى سقوطه
» اعتراف قاسٍ لـ" نوال الزغبي" على الهواء
» الظهور الثالث للجولاني خلال أسبوع.. ماذا يريد
» "الننى" خارج أرسنال بـ 15 مليون إسترليني
» الشوكولا والموتزاريلا تسببان سرطان الأمعاء
» توفى الشخص.. ما هى كفارة إفطاره فى شهر رمضان؟
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن