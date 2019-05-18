» اعتراف قاسٍ لـ" نوال الزغبي" على الهواء

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المطربة اللبنانية، نوال الزغبي
المطربة اللبنانية، نوال الزغبي

إيمان هاني

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اعترفت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، بإجرائها عملية تجميل فاشلة أدت إلى تغير ملامح وجهها بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.

وقالت الزغبي للمرة خلال حوارها ببرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، إنها شوهت وجهها "بفعل أشخاص بلا ضمير".

 وأضافت قائلة :" إنها أخذت بنصيحة صديقة لها، بتكبير حجم شفاهها، بعدما أكدت لها أن ستعود إلى طبيعتها خلال 6 أشهر، ولكن ما حدث هو أن الحقن تضمن دواء بالخطأ، سبّب لها عدوى، جعلت وجهها منتفخا.

وأشارت نوال الزغبي إلى أن وجهها حاليا في حالة تحسن، بعد تلقيها للعلاج من طبيب تجميل آخر، وأن ملامحها ستعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت.

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