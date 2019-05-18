باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

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محاكمة

مالك

أحمد عبده

الشافعي

باحث إسلامي

طالب المستشار القانوني والباحث الإسلامي أحمد عبده بمحاكمة أئمة الفقهاء وعلى رأسهم الإمامين " مالك والشافعي".

وكتب على حسابه في تويتر : " نريد محاكمة تاريخية للإمام مالك لإنكاره بسم الله الرحمن الرحيم وقال بأنها ليست من الفاتحة"، بحسب قوله .

كما طالب أيضا بمحاكمة الإمام الشافعي قائلا : " لأنه أجاز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا"، بالإضافة إلى محاكمة البخاري لأنه نسب للنبي قتل المرتد.

وطالب أيضا بضرورة محاكمة شيخ الإسلام ابن تيمية مائة مرة لكثرة شذوذ الفقهي.

واختتم عبده تدوينته قائلا : ومحاكمة كل المشايخ الذين صدقوهم وقاموا بتعظيمهم".

وكان عبده قد أكد في تدوينات سابقة أننا سنهدم فقه إبليس الذي يسمونه زورا بأنه فقه إسلامي وستكون أداتنا هي وسائل التواصل الاجتماعي.. وسيحال فقه الأئمة الأربعة إلى التقاعد ولن يصمد كتاب البخاري طويلا.

وأضاف: "وألف رحمة على أمواتنا الذين كانوا يقومون بتعظيم وتفخيم هؤلاء، وليحيا القرآن إلى يوم القيامة، وسيندم كهنة المعبد"، بحسب وصفه.

وأوضح أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته".


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