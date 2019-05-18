خناقة داخل الأمم المتحدة.. تعرف على السبب

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تسبب الهجوم على 18 مركزاً طبياً شمال غربي سوريا، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في تفجُّر مواجهة بين قوى غربية من ناحية وروسيا وسوريا من ناحية أخرى، في مجلس الأمن الدولي، بشأن من يتحمل المسئولية.

ورغم أن المنطقة تخضع شكلياً للحماية بموجب اتفاق أُبرم بين روسيا وتركيا في سبتمبر 2018، لتفادي معركة جديدة، فقد شنت قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من الروس، هجوماً على آخر معقل كبير للمعارضة. وقالت الأمم المتحدة إن ثلاثة ملايين شخص يعيشون هناك، معرَّضون للخطر.

وقالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس المؤلف من 15 دولة عضوة، بشأن من يتحمل المسؤولية: «بما أننا نعرف أن روسيا وسوريا هما البلدان الوحيدان اللذان يسيِّران طائرات في المنطقة، فهل الإجابة… القوات الجوية الروسية والسورية؟».

وقال جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن روسيا وسوريا مسؤولتان عن الهجمات على مراكز صحية. وأضاف أن أكثر ما يبعث على القلق هو أن عدداً من المراكز التي تعرضت لهجمات، كانت على قائمةٍ وضعتها روسيا والأمم المتحدة، في محاولة لحمايتها.

وقالت بيرس إنه سيكون أمراً «مقززاً» أن تجد المنشآت الطبية التي كشفت عن أماكنها «هي نفسها السبب في دمارها، بسبب الاستهداف المتعمَّد من النظام».

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القوات السورية والروسية لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، وشكَّك في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من هجمات على مراكز طبية.

وقال للمجلس: «نرفض جملة وتفصيلاً، الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي. هدفنا هو الإرهابيون».

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن، إنه لا يعرف من المسؤول، «لكن على الأقل بعض الهجمات نظَّمها أشخاص يستطيعون الوصول إلى أسلحة معقدة مثل القوة الجوية المتقدمة وما يسمى الأسلحة الذكية أو الدقيقة».


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