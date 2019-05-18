أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

18 مايو 2019 - 09:50 ص

أجهش الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالبكاء إثر تذكره تفاصيل أول رحلة حج قام بها وهو طالب بجامعة الأزهر.



وقال "هاشم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "منى والناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "إنه رأى نفسه في المنام يطوف خلف الرسول في الحرم المكي، وبعد الرؤية بأسبوع، أخبره رئيس جامعة الأزهر حينها، أنه سيؤدي فريضة الحج تبع الجامعة، موضحًا أنه سافر هو ومجموعة من الطلاب.



ونصح "هاشم"، كل شخص قادر أن يؤدي فريضة الحج وهو في شبابه حتى يتمتع بها قبل المرض، موضحًا أنه حرص هو وزملائه على زيارة كل مكان يدرسونه في السنة النبوية عندما كانوا يؤدون فريضة الحج.



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